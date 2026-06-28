Zendaya devora en París: Esta es la polera de 35 dólares que usó en la premier del nuevo filme de Spider-Man

28 jun. 2026 - 15:05 hrs.

Durante la premier de la película Spider-Man: Brand New Day en París, Zendaya impactó a todos al aparecer en el UGC Ciné Cité con un atuendo casual y urbano que desafía las expectativas de la alfombra roja.

La actriz y su estilista de cabecera, Law Roach, conocidos por orquestar looks llenos de estructura y elegancia hollywoodense, en esta ocasión tomaron un giro inesperado y apostaron por la sencillez absoluta.

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Zendaya "devora" con polera en París

Para la ocasión, la esposa de Tom Holland lució una polera negra con un estampado de Spider-Man en tonos rojos. La prenda la usó a modo de vestido y la combinó con sus insignes stilettos en color blanco.

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Según Vanitatis, la polera es una pieza vintage que data del año 2012 y solo se puede obtener a través de plataformas de segunda mano como Ebay por un costo de 35 dólares, lo equivalente a 32.200 pesos chilenos.

Con este enfoque fresco, Zendaya confirma que puede convertir cualquier prenda en un outfit ganador. Como dijo la influencer Titi Torrijos en The Popular Look: "Mientras una se complica la vida, Zendaya anda con una polera de 35 lucas y devorando".



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