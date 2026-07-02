Historias que emocionan a Chile: Mira los resultados de las teleseries de Mega en el primer semestre de 2026

02 jul. 2026 - 13:30 hrs.

Entre enero y junio de este año, las teleseries del Área Dramática de Mega lideraron en diversas franjas con historias que entretienen, conmueven y generan conversación en el público.

Reunión de Superados -la teleserie protagonizada por el grupo de apoderados y amigos del colegio Thomas Campbell- se mantiene como el programa líder del prime de la TV chilena con un alcance total de 8.526.395 personas y audiencia promedio de 660.223 personas por minuto.

En las tardes, El Jardín de Olivia ha confirmado su fenómeno con un alcance total de personas de 8.163.566 personas y 650.236 personas promedio por minuto.

Aguas de Oro, que culminó el 14 de mayo, consiguió 8.242.493 de alcance total personas y un promedio de 635.420 personas por minuto.

Próximos estrenos en Mega

Este 2026, el Área Dramática de Mega cumple doce años de su creación, consolidada como la principal fábrica de ficción de la televisión chilena.

Con más de treinta producciones originales, el equipo liderado por Quena Rencoret ha construido un sello basado en historias cercanas, personajes memorables y una permanente búsqueda por innovar tanto en los contenidos como en la forma de producir ficción.

Próximamente se estrenarán dos nuevas producciones, Prohibida Obsesión (que se emitirá a continuación de Reunión de Superados en la franja nocturna) y La Baronesa para el horario de la tarde.

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