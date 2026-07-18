"Se pierde tiempo, confianza y mucha energía": La reflexión de Karol Lucero tras ser víctima de estafas
En el mundo de los negocios, enfrentar malas experiencias, traiciones o decepciones por parte de personas de confianza es una realidad que afecta a miles de personas, incluso a figuras públicas como Karol Lucero.
El animador compartió esta información en una de sus historias de Instagram, con el fin de responder a una de las interrogantes que recibió de uno de sus seguidores: "¿Te han estafado, robado o has tenido malos socios en tus empresas?".
Reflexión de Karol Lucero sobre las estafas
"Sí, me ha pasado todo eso: me han estafado, me han robado y también he tenido malos socios. También le sumo que mucha gente me debe dinero y ni responden", confesó Karol Lucero en un extenso texto.
Para el comunicador, estos eventos van más allá de lo económico. Explicó que "son experiencias duras porque no solo se pierde dinero; también se pierde tiempo, confianza y mucha energía".
A pesar de la adversidad, Karol aseguró que aprendió a no estancarse en el resentimiento. "Prefiero aceptar que son cosas que pueden pasar, aprender de cada una, poner mejores límites y seguir adelante con más experiencia que miedo", comentó.Ir a la siguiente nota
"Lo importante es que eso no termine definiéndote ni quitándote las ganas de seguir construyendo", agregó. Finalmente, concluyó su reflexión con un lema que, hasta ahora, parece funcionarle: "El dinero se vuelve a ganar. La vida no se vuelve a vivir".
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