"Se pierde tiempo, confianza y mucha energía": La reflexión de Karol Lucero tras ser víctima de estafas

18 jul. 2026 - 15:00 hrs.

En el mundo de los negocios, enfrentar malas experiencias, traiciones o decepciones por parte de personas de confianza es una realidad que afecta a miles de personas, incluso a figuras públicas como Karol Lucero.

El animador compartió esta información en una de sus historias de Instagram, con el fin de responder a una de las interrogantes que recibió de uno de sus seguidores: "¿Te han estafado, robado o has tenido malos socios en tus empresas?".

Reflexión de Karol Lucero sobre las estafas

"Sí, me ha pasado todo eso: me han estafado, me han robado y también he tenido malos socios. También le sumo que mucha gente me debe dinero y ni responden", confesó Karol Lucero en un extenso texto.

Instagram @karol_lucerov

Para el comunicador, estos eventos van más allá de lo económico. Explicó que "son experiencias duras porque no solo se pierde dinero; también se pierde tiempo, confianza y mucha energía".

A pesar de la adversidad, Karol aseguró que aprendió a no estancarse en el resentimiento. "Prefiero aceptar que son cosas que pueden pasar, aprender de cada una, poner mejores límites y seguir adelante con más experiencia que miedo", comentó.

"Lo importante es que eso no termine definiéndote ni quitándote las ganas de seguir construyendo", agregó. Finalmente, concluyó su reflexión con un lema que, hasta ahora, parece funcionarle: "El dinero se vuelve a ganar. La vida no se vuelve a vivir".

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