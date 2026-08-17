"Quiero encontrar al hombre correcto": Catalina Vallejos se sincera sobre su deseo de ser mamá

17 ag. 2026 - 18:30 hrs.

Catalina Vallejos se sinceró en el más reciente capítulo del podcast EntreNOS, conducido por Jorge Aldoney y Luna Marinetti, donde abordó la posibilidad de ser madre.

En medio de la conversación, la conductora le preguntó directamente sobre sus deseos de convertirse en madre.

La otrora concursante de Miss Universo Chile 2026 aseguró que le gustaría vivir la maternidad, pero que para eso es importante encontrar a la persona adecuada.

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El deseo de Catalina Vallejos

"Me encantaría ser mamá, pero tengo que encontrar al hombre indicado porque uno es cualquier cosa", expresó.

Vallejos reconoció que este deseo no surgió ahora, sino que viene de antes y que ha pasado por diversos procesos donde la maternidad ha sido un tema más.

"Yo he pasado por procesos. Cuando tenía 18 años, me bajó el deseo de ser mamá. No estaba pololeando, pero después me puse a pololear a los 19 y ahí se me bajaron las ganas, como que me asusté", indicó.

"El hombre perfecto"

"Ahora pienso que quiero encontrar al hombre correcto y, si es así, poder ser mamá", complementó la modelo, quien aseguró que congelar óvulos ha sido una posibilidad que se ha planteado.

"Confío mucho en Dios, soy muy creyente y digo: 'Bueno, si es, es porque él me lo manda y tiene que ser; si no es porque no y listo, ya está'", comentó Catalina Vallejos, agregando que también tiene sobre la mesa la posibilidad de adoptar.

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