A 15 años de su partida: El emotivo homenaje a Felipe Camiroaga en la Cumbre Guachaca

06 sept. 2026 - 17:02 hrs.

La Cumbre Guachaca recordó a Felipe Camiroaga con emotivo homenaje a 15 años de su partida.

El animador fue reconocido durante la tradicional celebración, donde se destacó el estrecho vínculo que mantuvo con los Guachacas desde que se convirtió en el primer rey de la Cumbre, hace dos décadas.

El homenaje a Felipe Camiroaga

Durante la ceremonia, Dióscoro Rojas, Gran Guaripola de los Guachacas, entregó el reconocimiento "Nicanor" a Jorge Camiroaga, padre del fallecido animador; a su hermana Soledad y a Daniel Sagüés, uno de sus amigos más cercanos en televisión.

"Nosotros estamos felices porque estamos con el espíritu de Felipe, porque siempre nos reconoció, desde la primera cumbre", señaló Rojas, destacando la cercanía que el animador mantuvo con la celebración y las distintas campañas impulsadas por los Guachacas.

La instancia se realizó pocos días después de conmemorarse 15 años del accidente aéreo de Juan Fernández, ocurrido el 2 de septiembre de 2011, en el que falleció Felipe Camiroaga junto a otras 20 personas.

Por su parte, Jorge Camiroaga agradeció el reconocimiento realizado a su hijo y entregó un mensaje a los asistentes: "Solamente agradecer esta reunión importante. Que siga la fiesta y que la pasen muy bien".

El emotivo momento también contó con la presencia de Soledad Onetto, amiga de Felipe Camiroaga y quien compartió con él la conducción del Festival de Viña del Mar durante las ediciones de 2009 y 2010.

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