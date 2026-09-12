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Lady Gaga habría sido madre por primera vez a sus 40 años: Captan a la cantante paseando con recién nacido Instagram

Lady Gaga habría sido madre por primera vez a sus 40 años: Captan a la cantante paseando con recién nacido

  • Por Sebastián Paillafil

La cantante y actriz Lady Gaga vive días felices luego de convertirse en madre por primera vez junto a su prometido Michael Polansky.

La noticia fue reportada por varios medios estadounidenses luego de que Page Six develara una serie de registros de la intérprete de "Poker Face" acompañada de un recién nacido y su pareja.

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Lady Gaga es captada con bebé

Las imágenes son de Lady Gaga paseando con el bebé en un fular gris en el norte del estado de California, lo que representaría la primera aparición pública de la familia.

Cabe señalar que hasta ahora ni la cantante ni el empresario han entregado detalles sobre el nacimiento, mucho menos su nombre y sexo.

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La eventual llegada de su primer bebé marca un hito para Lady Gaga, quien durante años ha manifestado sus deseos de convertirse en madre.

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