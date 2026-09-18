Gala Caldirola se enamora de paradisiaco destino en Brasil: "Quiero vivir aquí y despertarme frente al mar"

18 sept. 2026 - 11:21 hrs.

Gala Caldirola está extasiada con las playas, los paisajes y la vida en la isla de Florianópolis, Brasil, donde disfruta de unas vacaciones junto a su hija Luz Elif.

Vestida con un bikini blanco, la modelo española paseó en lancha en Jurere para luego hospedarse en un paradisiaco resort en otra localidad costera.

Gala Caldirola en Brasil

"Me encantó Jurere, como zona residencial también para vivir. Creo que quiero vivir aquí, una zona muy bonita y muy segura", contó Gala Caldirola en sus historias de Instagram.

Instagram @galadrielcaldirola

"Ahora nos vamos a mover a Costao do Santinho, es un poquito mas retirado, pero tiene playas espectaculares", detalló.

Sin embargo, insistió en la idea de residir en Jurere, un lujoso barrio ubicado en la costa norte de la isla, conocido como "el Miami de Brasil". "¡Quiero vivir aquí y despertarme frente al mar todos los días!", exclamó con entusiasmo.

Más tarde, la influencer compartió un post donde se la ve ya instalada en el hotel al que se trasladó luego.

Como se aprecia en el video, la habitación tiene piscina en el balcón, con vista panorámica a la costa. "Vibrando en gratitud", escribió Caldirola al publicar el registro.

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