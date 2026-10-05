Mega estrena nueva teleserie vertical: Conoce al elenco de Libérame, la próxima apuesta de MegaShorts

05 oct. 2026 - 12:15 hrs.

Una mujer atrapada en una relación violenta, por fin encuentra una salida gracias a un desconocido. Mega alista motores para Libérame, su nueva apuesta vertical.

La nueva producción cuenta con actores conocidos de nuestra área dramática, que esta vez incursionan en MegaShorts con un thriller que promete mantener la tensión hasta el final.

¿Quiénes estará en Libérame?

La protagonista de Libérame es Paula Luchsinger, quien interpretará a Laura, una mujer que carga con varios golpes sobre su piel y estará decidida a escapar de la situación en la que se encuentra a como dé lugar.

Libérame / MegaShorts

Y Javier, en manos de Andrew Bargsted, podría ofrecerle una salida. En la historia será un misterioso hombre que le ofrecerá ayuda, sin esperar quedar en medio de un problema que involucrará a la policía.

El tercero en discordia es Etienne Bobenrieth, a quien conoceremos como Bruno en la teleserie vertical. Pareja de Laura y un hombre que carga con varios secretos.

Y cerrando el elenco, estarán Solange Lackington como Moira y Nathalia Aragonese como la detective Ramírez.

Esta es la cuarta teleserie vertical de Mega, tras Salvando a Ema, Sofía en Peligro y Me caso, pero contigo, las cuales lograron fidelizar a la audiencia con propuestas frescas e innovadoras en la comedia y el drama. Este 12 de octubre, vive el estreno de Libérame en Mega Go.

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