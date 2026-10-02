¡Euge Lemos vuelve con todo! Dale Color estrena nueva temporada con grandes invitados en Mega 2

02 oct. 2026 - 11:14 hrs.

Eugenia Lemos prepara el regreso de Dale Color!, su pódcast dedicado a la moda, el vestuario y las historias detrás de quienes marcan tendencia. La nueva temporada se estrenará el próximo viernes 9 de octubre, a las 16:00 horas, por Mega 2.

El espacio vuelve con nuevos invitados y conversaciones en torno a la moda, la identidad y las experiencias personales de sus protagonistas. En temporadas anteriores, Lemos ha conversado con figuras como Gala Caldirola, Daniela Castillo y Karen Bejarano.

Con un tono cercano y entretenido, Dale Color! busca ir más allá de los looks para conocer las historias, decisiones y momentos que hay detrás de cada invitado. El programa ha convertido la moda en el punto de partida para conversaciones más personales.

Entre las nuevas invitadas de esta temporada estará Magdalena Müller, quien llegará al espacio de Euge Lemos para compartir una conversación sobre su trayectoria, sus proyectos y su relación con la moda y el mundo del espectáculo. La actriz será parte de esta nueva etapa de Dale Color!

La nueva entrega se suma a la presencia que Euge Lemos ha consolidado en Mega 2, donde el programa ya ha tenido distintas temporadas. En 2026, además, el espacio realizó una edición especial desde Viña del Mar, con entrevistas y análisis ligados al mundo del espectáculo y las tendencias.

Así, este viernes 9 de octubre a las 16:00 horas, los seguidores de Euge Lemos podrán reencontrarse con Dale Color!, que regresa a Mega 2 con una nueva tanda de invitados y conversaciones para descubrir sus historias a través de la moda.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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