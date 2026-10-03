Catalina Vallejos manifiesta "sol y días hermosos" con un imponente traje de baño: "Más linda que el mar"

03 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Catalina Vallejos volvió a captar la atención de sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que luce un sensual traje de baño de dos piezas.

La actriz y modelo nacional acompañó su post con un mensaje en el que revela que, al momento de tomarse las postales, se encontraba "manifestando" la llegada de jornadas más cálidas a Santiago.

Así manifiesta Cata Vallejos

En las imágenes, Cata Vallejos posó con un bikini de tiras finas en tono gris oscuro que va acorde con su colorimetría personal. Este look relajado lo complementó con un sombrero de paja de estilo vaquero, lentes de sol y aros largos.

Instagram: @catavallejos

"Manifestando sol y días hermosos… ¿Alguien más está aburrido de este clima? ¿Eres team verano/team invierno?", escribió en la descripción de su publicación, la cual recibió varios comentarios positivos de parte de sus fans.

"Demasiado diosa, Cata", "Más linda que el mar", "¡Team sol! ¡Como tú!", "Regiaaaa", fueron algunos de los mensajes que recibió la influencer.

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