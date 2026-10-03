La honesta reflexión de Jean Philippe Cretton tras cumplir un mes sin fumar: "No me atrevo a decir que..."

03 oct. 2026 - 17:00 hrs.

Jean Philippe Cretton les contó a sus seguidores lo satisfecho que está varias semanas después de tomar una importante decisión sobre su salud.

"Les comparto que llevo un mes sin fumar, cosa que me tiene muy contento y sorprendido también", expresó el músico y periodista en sus historias de Instagram, donde se sinceró sobre lo que siente físicamente tras dejar el hábito.

Testimonio de Jean Philippe Cretton tras un mes sin fumar

"Quienes fuman sabrán lo difícil que es abandonar el vicio. Pero acá estoy, a un mes sin fumar. ¿Cómo me siento? Igual. No te voy a vender la beca de que respiro mejor y duermo mejor y mi piel la siento distinta", confesó JP Cretton.

Instagram: @jpcrettino

Tras comentar con humor que la única diferencia que percibe es que su voz ahora se escucha menos ronca, admitió que tomó la mejor decisión. "Pero se entiende que es siempre más sano estar sin cigarro. Así que es todo lo que puedo informar por ahora", comentó.

Poco después, el cantante respondió en otro video la pregunta que le hicieron muchos de sus fans sobre cómo dejó el cigarro.

"Me están llegando varios mensajes y... solamente lo he hecho con voluntad, ¿no? O sea, igual que la vez anterior que dejé de fumar, que me acuerdo que me había comprado unos puchos y como que le dije a la señora: 'Ay, que no voy a fumar más', y se los devolví en el quiosco", detalló.

"Ahora más o menos lo mismo. De un momento a otro dije: 'Ya, no, no más. Y así llevo este mes. No me atrevo a decir que los dejé ya, porque es un proceso, pero voy bien. (...) Como que la mente se hace poderosa, weón. Y cuando no quieres algo, no", finalizó.

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