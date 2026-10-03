Recordada actriz de Sres Papis anuncia el nacimiento de su hijo con emotivo mensaje: "Te amo con locura"

03 oct. 2026 - 13:30 hrs.

La actriz Antonia Giesen anunció el nacimiento de su segundo hijo, Caetano, fruto de su relación con el fotógrafo Domingo del Sante.

La artista, recordada por su participación en la teleserie Sres. Papis de Mega, utilizó su cuenta de Instagram para presentar al nuevo integrante de la familia.

El emotivo mensaje de Antonia Giesen

"Bienvenido al mundo, amor mío, bienvenido a hacer pactos de amor y lealtad", escribió Geisen al comenzar su mensaje.

"Inventaremos muchos rincones deliciosos, con rayitos de sol, con música, aire y calidez para ti. Inventaremos muchas canciones para ti. Te prometemos, sobre todas las cosas, estar", agregó.

En su publicación, la actriz habló sobre la familia que recibirá al pequeño Caetano y mencionó especialmente a su hijo mayor, Mateo.

"Ya tienes un hermano muy grande derretido ante ti. Y sé que viene un poco de cerca, pero yo encuentro que son los chicos más hermosos del planeta", sostuvo.

"Ya te amo con locura y desfachatez", sentenció en su mensaje que acompañó dos tiernas fotografías del bebé.

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