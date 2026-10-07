Más de 7,1 millones de visualizaciones sumó La Roja a través de Mega

07 oct. 2026 - 12:55 hrs.

La reciente gira de la Selección Chilena por Norteamérica concluyó ayer dejando variadas impresiones entre el público futbolero. Sin embargo, en el ámbito televisivo dejó una conclusión muy clara: Chile ha vuelto a creer.

Los datos de audiencia provistos por Ibope dejan a la vista que los espectadores tienen gran interés en seguir los partidos de La Roja con miras al Mundial 2030, ya que los partidos contra Canadá, Estados Unidos y México tuvieron altos índices de visionado por las distintas plataformas de Mega. Los tres encuentros promediaron un total de 1.112.079 personas por minuto por televisión, triplicando al competidor más cercano, y alcanzaron a 7.144.199 de visualizaciones contabilizando a todas las plataformas de Mega.

Esta gira contó con varias sorpresas en cuanto a las transmisiones. Aparte de la emisión televisiva tradicional, MegaGO inauguró su pack Sports, en el que los partidos de la Selección se pudieron ver en 4K o en una señal con estadísticas especializadas. Además, Mega en su canal de YouTube contó con un react comandado por el histórico mediocampista nacional Arturo Vidal. Asimismo, Mega 2 tuvo en el tercer partido una transmisión especial en lengua de señas, que permitió dar acceso a la información del campo a las más de 800 mil personas sordas de nuestro país.

Ratings de los partidos

El partido inaugural de la gira, contra Canadá en Toronto el día 26 de septiembre, lideró en rating de manera más que contundente con un promedio de 1.051.022 espectadores promedio por minuto, ante los 411.294 de CHV, los 406.471 de Canal 13 y los 234.218 de TVN. De la misma manera, el react comandado por Arturo Vidal obtuvo más de 259 mil vistas en vivo. Si bien, el partido fue una derrota 1-0 y la escuadra nacional tuvo dos expulsiones, Chile dejó la sensación de poder conseguir un mejor resultado y que la defensa supo evitar una derrota más grave.

El 29 de septiembre, se jugó el segundo encuentro contra Estados Unidos en Saint Louis, Misuri. En esa ocasión, los datos de audiencia fueron aún más contundentes, dejando a la transmisión de Mega tres veces por encima de sus competidores con un promedio de 1.351.014 personas por minuto sintonizando el choque. En ese horario, CHV marcó un promedio de 441.881 personas, Canal 13 de 425.891 personas y TVN obtuvo un total de 401.451 personas por minuto. Asimismo, el react a cargo del King fue visto por más de 318 mil personas en vivo. El encuentro tuvo una cara oscura por la derrota y los cuatro goles recibidos, aunque sí destacó de manera positiva que se rompió la sequía goleadora que arrastraba la Selección.

Este martes 6 de octubre, Chile chocó contra México en Los Ángeles, California. El match dio la primera victoria al combinado nacional con un 2-0 que devolvió las sonrisas a los hinchas y abre la puerta a soñar con llegar al próximo Mundial. La sintonía volvió a ser contundente, a pesar del horario tardío en el que se disputó el partido. Mega lideró de manera amplia, logrando nuevamente triplicar en rating a su competencia con un promedio de 986.917 personas por minuto contemplando las señales de Mega y Mega 2. En ese mismo horario CHV quedó en segundo lugar con 317.199 personas por minuto, TVN alcanzó las 304.070 personas por minuto, y Canal 13 marcó 222.011 personas por minuto. Por su parte, la transmisión digital react comandada por Vidal fue vista por más de 244 mil personas.

El siguiente partido de la Selección Chilena será el 13 de noviembre contra Colombia en Cali.

Mega y MegaGO, las plataformas oficiales de La Roja. ¡Volvamos a creer!

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