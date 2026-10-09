Formalizan al esposo ginecólogo de Nacho Gutiérrez: Paciente lo acusa de causarle una severa lesión

09 oct. 2026 - 15:00 hrs.

El ginecólogo Héctor Rodrigo Macaya Pivet, esposo del famoso presentador Nacho Gutiérrez, está bajo investigación por una querella criminal presentada en su contra por parte de una de sus pacientes.

La querellante es la profesora Priscila Pino, quien acusa al especialista de ocasionarle una lesión en el nervio pudendo cuando la operó hace cinco años.

Querella contra el esposo de Nacho Gutiérrez

Según consigna BioBio, Pino relató que en 2021 acudió a una consulta con Macaya para que le orientara con el climaterio. Durante la cita el ginecólogo le retiró el dispositivo intrauterino, pero dejó algunos fragmentos adentro.

El 17 de agosto de ese mismo año le realizó una histeroscopia para extraer los mencionados restos y también le operó un quiste de Bartolino que no le causaba molestias.

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La paciente asegura que en la opetación sufrió una seria lesión en el nervio pudendo que le provoca dolores en la zona pélvica y genital, lo que le impide caminar y sentarse con normalidad.

Pino alega que esta situación afecta su salud mental y la obligó a acogerse a una pensión de invalidez. Además, asegura que el doctor no le informó de los riesgos neurológicos de la cirugía.

El reporte señala que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago formalizó al médico el pasado 15 de junio por un cuasidelito de lesiones graves y dio un plazo de 120 días sin medidas cautelares para la investigación.

Vale recordar que el doctor Macaya se casó con Nacho Gutiérrez en noviembre de 2022, luego de casi una década de relación.

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