Chica reality sufrió graves daños en su casa por las lluvias de la RM: "Hasta que se cayó el techo"

10 oct. 2026 - 17:37 hrs.

Linda Marcovich, exparticipante de Gran Hermano 2, vivió un complejo momento luego de que el techo de una habitación de su casa cediera producto de las intensas lluvias que afectaron a la Región Metropolitana. La influencer compartió registros del incidente en sus redes sociales.

“Hasta que se cayó el techo”, escribió junto al video, donde se observa la magnitud de los daños y una mesa de centro destruida por los escombros. Incluso, acompañó el registro con un audio viral que aludía, en tono de humor, a la ausencia de la primavera.

Pese a lo impactante de la situación, la exchica reality confirmó que nadie resultó herido. “Gracias a Dios que no había nadie debajo cuando pasó eso”, comentó, explicando además que no pudo dormir durante la noche debido a lo ocurrido.

La influencer también manifestó su molestia con los trabajadores que habían realizado remodelaciones en su vivienda. Según explicó, pese a los arreglos previos, las precipitaciones provocaron daños en la estructura. “Ahora me río, pero qué chantas que son los maestros”, reclamó.

Tras el incidente, Linda contó que recibió ayuda de amigos, quienes le recomendaron trabajadores para comenzar las reparaciones. Sin embargo, las nuevas precipitaciones que se registraban mientras avanzaban los arreglos mantenían su preocupación por el estado de la vivienda.

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