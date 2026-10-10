Posibles 4 días de lluvia: ¿Cuándo caerán precipitaciones en la Región Metropolitana?

10 oct. 2026 - 18:44 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, entregó una actualización del pronóstico para la Región Metropolitana, anticipando el regreso de las lluvias durante los próximos días debido a la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona central.

Para este domingo se esperan cielos con abundante nubosidad en Santiago y la posibilidad de chubascos durante la tarde, especialmente desde el centro hacia el sector oriente de la capital. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados.

La Región Metropolitana podría registrar precipitaciones desde este domingo hasta el próximo miércoles

En tanto, el lunes las precipitaciones podrían extenderse a distintos puntos de la Región Metropolitana. Además, el meteorólogo advirtió que no se descarta la posibilidad de tormentas eléctricas, en una jornada con temperaturas mínimas de 10 y máximas de 16 grados.

El pronóstico también contempla la posibilidad de tormentas eléctricas durante el martes, día en que los termómetros marcarían entre 8 y 17 grados. De esta manera, la inestabilidad atmosférica continuaría presente en la capital durante gran parte del inicio de la semana.

Finalmente, para el miércoles se esperan temperaturas de entre 8 y 20 grados, con algunas precipitaciones antes de que vuelva a aparecer el sol. Así, Santiago enfrentaría varios días marcados por la nubosidad, las lluvias y los cambios en las condiciones meteorológicas.

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