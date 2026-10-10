Posibles 4 días de lluvia: ¿Cuándo caerán precipitaciones en la Región Metropolitana?
El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, entregó una actualización del pronóstico para la Región Metropolitana, anticipando el regreso de las lluvias durante los próximos días debido a la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona central.
Para este domingo se esperan cielos con abundante nubosidad en Santiago y la posibilidad de chubascos durante la tarde, especialmente desde el centro hacia el sector oriente de la capital. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados.
La Región Metropolitana podría registrar precipitaciones desde este domingo hasta el próximo miércoles
En tanto, el lunes las precipitaciones podrían extenderse a distintos puntos de la Región Metropolitana. Además, el meteorólogo advirtió que no se descarta la posibilidad de tormentas eléctricas, en una jornada con temperaturas mínimas de 10 y máximas de 16 grados.
El pronóstico también contempla la posibilidad de tormentas eléctricas durante el martes, día en que los termómetros marcarían entre 8 y 17 grados. De esta manera, la inestabilidad atmosférica continuaría presente en la capital durante gran parte del inicio de la semana.
Finalmente, para el miércoles se esperan temperaturas de entre 8 y 20 grados, con algunas precipitaciones antes de que vuelva a aparecer el sol. Así, Santiago enfrentaría varios días marcados por la nubosidad, las lluvias y los cambios en las condiciones meteorológicas.
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