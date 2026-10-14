Madre de Sebastián "Cangri" Leiva le envió un sentido saludo de cumpleaños a 7 años de su partida
El pasado 12 de octubre, la madre de Sebastián Leiva, más conocido como "Cangri", recordó el cumpleaños de su hijo a poco más de 7 años de su deceso.
Leonor Bravo quiso hacerle un homenaje a su hijo en redes sociales con un compilado de fotografías del ex integrante del programa Perla en las que repasó su infancia, sumado a algunos recortes de revistas tras hacerse conocido en televisión.
"Hoy 12 de octubre cumplirías 34 años. Han venido tantos recuerdos a mi mente, desde que supe que estabas en mi guatita, cuando eras pequeñito y tantos momentos vividos", expresó Bravo en su publicación.
Y al cierre le dedicó un: "Te extraño y te recordaré por siempre, hijo mío, te amo y me duele que no estés aquí".
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Un segundo mensaje
La madre del "Cangri" no fue la única en recordarlo. Bárbara Soto, madre del hijo mayor de Sebastián Leiva también usó sus redes sociales para dejar un mensaje en nombre de su pequeño. "Hoy es tu cumple y, aunque no estés aquí físicamente, te siento más cerca que nunca. No hay día que no me acuerde de ti, pero hoy duele y abraza al mismo tiempo". escribió.
"Gracias por todo lo que me dejaste; no hablo de cosas materiales, hablo de tu forma de ser, de tu fuerza, de tus ganas de comerte el mundo. La gente me habla de ti y me dive que era bacán, chistoso, de buen corazón y yo pienso "ese era mi papá. (...) Te mando un abrazo enorme hasta el cielo, te extraño cada día".
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