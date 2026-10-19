"Lo amo con pasión": Flaviana Seeling se sincera sobre Jefferson Barbosa y su relación con Jociney

19 oct. 2026 - 16:00 hrs.

Flaviana Seeling, Bruno Zaretti y Francini Amaral estuvieron en la época dorada del grupo brasileño Axé Bahía junto a los hermanos Jociney y Jefferson Barbosa.

Diez años después de la trágica muerte de este último, la bailarina y fundadora de la agrupación lo recordó con cariño y nostalgia.

¿Qué dijo Flaviana Seeling de Jefferson Barbosa?

En una entrevista con Demis Vásquez, Flaviana habló sobre su distanciamiento con los hermanos Barbosa y su deseo de un reencuentro con Jociney.

"La partida de Jefferson fue un momento más que difícil, triste, muy doloroso. Nosotros casi no hablamos de este tema", declaró la también coach motivacional, consigna BioBio.

Instagram @jocineybarbosaoficial

"Yo lo amo con pasión, él será parte de mi vida siempre (...) Él fue uno de mis mejores amigos, mi mano derecha", comentó sobre el fallecido bailarín y cantante.

Seeling también se refirió a Jociney, con quien tuvo roces cuando Axé Bahía se reunió en 2012. "Yo a él lo adoro, lo amo, ojalá algún día podamos conversar", expresó.

Según BioBio, la ruptura entre Seeling y los Barbosa ocurrió cuando Axé Bahía se reunió en el año 2012. En aquel momento Jociney afirmó que ella intentó perjudicar las oportunidades laborales de ambos.

Tras la muerte de Jefferson, la artista habló en televisión sobre el caso, por lo que recibió críticas. Posteriormente aseguró que entregaría a la familia de Barbosa el dinero que obtuvo en esas entrevistas.

Todo sobre Flaviana Seeling