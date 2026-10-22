Así es la historia de La Mujer de la Mansión: La apuesta de Mega Shorts de misterio y suspenso para Halloween

22 oct. 2026 - 15:00 hrs.

El 31 de octubre en MegaGO se estrena La Mujer de la Mansión, la historia sobre una recién casada que vivirá entre el peligro y la sombra de la anterior dueña de casa.

Javiera (Vivianne Dietz) es una joven recién casada con Emiliano (Nicolás Oyarzún), un hombre atractivo y elegante que le propone vivir en la mansión familiar. Pero apenas cruza la puerta, Javiera descubre que en el salón principal cuelga el retrato de Eloísa (Gabriela Labra), la mujer de Emiliano. Un rostro que se parece demasiado al suyo.

En la casa la recibe Inés (Paola Volpato), la intimidante ama de llaves. Javiera comienza a escuchar una extraña respiración en la noche, a ver en los espejos a una mujer pálida vestida de blanco y sentir que todos en la mansión le ocultan la verdad.

La Mujer de la Mansión

Así será La Mujer de la Mansión

Este es el punto de partida para La Mujer de la Mansión, el estreno de suspenso y misterio de Mega Shorts que llegará el 31 de octubre a MegaGO y las redes sociales de Mega (con sus primeros cinco capítulos gratis).

La historia fue grabada en el Círculo Español de Santiago, una casona que dio el ambiente preciso para la trama.

Para descubrir qué está pasando, Javiera contará con su mejor amiga, Margot (Adriana Stuven), una enfermera que no duda en creer que los fantasmas existen, y con Félix (Esteban Anguita), un médium que intentará comunicarse con lo que habita en la casa.

Con este estreno, Mega Shorts completa cinco teleseries verticales estrenadas durante el año, todas con gran acogida del público.

Mega Shorts es parte del trabajo del Área Dramática de Mega: un alto estándar de producción, realización, actuaciones e historias, aplicados en un lenguaje nuevo.

La Mujer de la Mansión es una producción del Área Dramática de Mega, dirigida por Quena Rencoret. Producción ejecutiva: Patricio López. Dirección: Manuel Soto Herrera. Guion de Carlos Oporto y Rodrigo Cuevas. Producción ejecutiva: Patricio López. Es una historia original de Carlos Oporto, con guion de Carlos Oporto y Rodrigo Cuevas.

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