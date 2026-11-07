Su sueño es ser doctora como su tía de la Teletón: La emotiva y alegre historia de Koni en Teletón 2026

07 nov. 2026 - 11:00 hrs.

La historia de Konstanza Velásquez nos traslada hasta la Teletón de Puerto Montt, y es que desde pequeña nació luchando para sobrevivir a raíz de su miopatía congénita que está asociada a una artrogriposis distal.

A raíz de esto, la doctora Carolina Tapia, fisiatra de la Teletón de Puerto Montt, explicó que Koni tiene debilidad muscular y no percibe muy bien dónde se encuentra su cuerpo en el espacio. Sin embargo, esto no la detuvo y la niña siguió avanzando con sus terapias en la Teletón, donde destacó por su enorme inteligencia y carisma.

Y es que Koni, por su estado, no puede ir al colegio. Esto implica que ella reciba educación, ejercicios y todo tipo de estímulos en su casa y en el instituto de Teletón.

La carismática Koni y sus grandes avances

Cuando llegó a la Teletón de Puerto Montt, Koni casi no podía moverse por sí sola. No obstante, gracias a las terapias entregadas en el instituto, la pequeña puede caminar por su propia cuenta y tener mucha más movilidad.

Asimismo, Carolina Almonacid, su educadora, destacó que era una niña muy inteligente que alcanza el ritmo de aprendizaje de los niños de su edad e incluso los supera.

"Es un caso muy bonito para el equipo entero", dijo la fisiatra, mientras que Koni reveló su sueño: "Yo quiero ser doctora como la doctora Carolina Tapia de Teletón... Lo que me encanta hacer es quedarme aquí para que puedas enseñarme lo que te gusta hacer".

Por su parte, la doctora le envió un mensaje: "Que nunca deje de creer... porque a pesar de la adversidad ella ha sabido superar todos los obstáculos, que nunca deje de soñar".

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