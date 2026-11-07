Bailando sin barreras: El conmovedora testimonio de Ema, la niña que brilló en el escenario de la Teletón 2026

07 nov. 2026 - 11:40 hrs.

La historia de Ema Arenas nos dejó sorprendidos y emocionados en la Teletón 2026, ya que desde pequeña amó el baile, especialmente el ballet.

Y aunque en un comienzo, por su espina bífida, fue rechazada en ciertas escuelas de baile al conocer su diagnóstico, ya que no daría la precisión que estos lugares piden. Sin embargo, Ema no se rindió y con el apoyo de las terapias de Teletón pudo comenzar a cumplir sus sueños.

Oriunda de Victoria, Ema fue aceptada en la Escuela de Danza Victoria, dirigida por Camila Alarcón, quien confió desde un comienzo en la niña, la que además se sintió muy emocionada porque había varias compañeras de su colegio.

El emotivo baile de Ema

"Siempre puedo expresar ahí lo que yo siento y tener amigas también", dijo Ema, y aunque algunas compañeras afirmaron que tenían miedo de que la trataran mal, notaron que ella se integró muy rápido.

Fue gracias a esta historia que Ema tuvo la grandiosa oportunidad de presentar su arte, su baile, su expresión en el escenario del Teatro Teletón frente a cientos de personas y en TV pública, acompañada por su hermano y cumpliendo un sueño.

"Lo que más disfruté fue que se me haya dado la oportunidad de bailar en este hermoso escenario, así que muy agradecida de todos los profesionales que trabajan en Teletón, sobre todo de mi kinesióloga, que me ha ayudado en mi rehabilitación desde que soy chiquitita, y mi escuela de danza y mi familia", dijo Ema.

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