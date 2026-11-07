Venció un tumor cerebral, quiere ser pizzero y ayudar a otros: La historia de Gerald en la Teletón 2026

07 nov. 2026 - 12:15 hrs.

Este sábado 7 de noviembre conocimos la historia de Gerald Tabilo, un joven de Calama que a los seis años comenzó con dolores muy fuertes en su cabeza.

Su vida cambió por completo cuando un día de Halloween, pidiendo dulces, se sintió muy mal, por lo que fue llevado al médico, donde se le detectó un tumor cerebral que pudieron superar, pero Gerald quedó con muchas secuelas.

Karen Morales, terapeuta ocupacional de la Teletón Calama, afirmó que ha cambiado físicamente, ya que quedó con un problema en la hormona del crecimento. Sin embargo, su alegría no ha cambiado para nada y eso lo ha llevado a alcanzar grandes avances.

La evolución de Gerald

"En Santiago me sorprendí mucho porque algunas personas no tenían casa, me ponía triste...", explicó Gerald, y agregó que fueron demasiadas personas las que lo bendijeron y lo ayudaron; por lo mismo, él quiere devolver esa ayuda.

Su sueño es ser pizzero para dar comida a la gente que no tiene un plato de comida. "Cuando estoy contento, yo bailo, y ayudar me hace feliz", aseguró.

"Me gustaría trabajar para que salgan los niños con discapacidad adelante y yo les diría que se esfuercen para superar sus miedos y no se limiten por esas cosas", afirmó.

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