Arenita Rodríguez y su cambio de mirada sobre las apariencias: "Hay cosas más importantes que ser bonita"

07 nov. 2026 - 12:00 hrs.

En los últimos días Natalia “Arenita” Rodríguez ha estado compartiendo en sus redes sociales una imagen más relajada, pues se dio cuenta de que en esta etapa de su vida arreglarse para verse “más bonita” no es una prioridad.

“Ignoren mi pelo. Me estoy obligando a usar más mi pelo natural para que mi hija no se sienta avergonzada de su pelo crespo”, dijo en un reciente historia de Instagram.

“¿Con qué cara le digo ‘tu pelo es hermoso’ si yo me lo aliso? ¿O sobrepienso mucho?”, preguntó a sus fans. Más tarde, entregó una reflexión en reacción al comentario de una seguidora.

Reflexión de Arenita Rodríguez sobre su apariencia

Arenita compartió la respuesta que le escribió una fan a su anterior interrogante: “Sobrepiensas mucho, estando en Chile te arreglaste mucho y te veías hermosa”.

“A veces siento que sobrepensar me ha ayudado a cuestionar todo y a crecer como persona”, contestó la exchica reality.

Instagram @nataliaarenitarodriguez

“Si, en Chile me arreglaba más porque es una sociedad de apariencias donde la gente se fija mucho en el de al lado. Y yo por haber trabajado en la TV, fui objeto de un escrutinio constante sobre mi cuerpo”, escribió.

La influencer residenciada en Dinamarca dijo que se siente más madura y que se dio cuenta de que ahora para ella “ser bonita” dejó de ser “la finalidad” de su existencia.

"Estoy en una disyuntiva constante tratando de aceptarme como soy y envejecer en paz como todas deberíamos. Hay días en que también pienso: ‘¿Y si me hago esto? ¿y si me hago esto otro?'“, admitió.

“Pero después se me pasa. No tengo tiempo para pensar en eso, sin duda hay cosas en la vida más importantes que ser bonita”, dijo para finalizar.

Instagram @nataliarenitarodriguez

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