La música es su motor de rehabilitación: La historia de superación de Fabián Toro

07 nov. 2026 - 18:40 hrs.

"Es algo que llena al alma decir que soy de Talcahuano" y "Todo tiene un lado positivo". Esas dos frases definen el espíritu de Fabián Toro, un joven que encontró en la música su sentido de vivir.

La música acompañó desde pequeño a Fabián. Sus primeros recuerdos son de los cinco años, cuando acompañaba a su tío escuchando cassette, mientras que tiempo después recibió su primer teclado.

A los nueve años tuvo su primer accidente cerebrovascular. Así llegó a Teletón, donde logró rehabilitarse en un 97% y rehacer su vida, donde participó en cuanto taller de deporte y música pudo.

Mega

El vertiginoso estilo de vida que llevaba provocó que sufriera un nuevo accidente cerebrovascular acompañado de una parálisis. Episodio que lo hizo volver a Teletón, donde logró encontrar el camino para poder volver a hacer música desde su discapacidad.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

Todo sobre Teletón