"La televisión ha sido mi vida": La emoción de Maitén Montenegro tras recibir Premio Anatel 2026 en Teletón

07 nov. 2026 - 20:20 hrs.

Con seis décadas de trayectoria en la televisión chilena, Maitén Montenegro fue reconocida con el Premio Anatel 2026 durante la Teletón.

Se trata de un reconocimiento a su larga carrera e importante aporte al espectáculo nacional, además de su permanente compromiso con la solidaridad.

"Esto es demasiado para mí, estoy muy realizada, me siento contenta. Gracias por cada uno de sus rostros con sonrisas", expresó emocionada.

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"Son 60 años en esta industria donde hemos compartido tanto con tantos equipos humanos. La televisión ha sido mi vida y ha estado detrás en el escenario, muchos lugares con grandes equipos", agregó.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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