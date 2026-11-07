¡Un robot también se sumó al ritmo de la cumbia! Amigo de artistas encendió al público del Teatro Teletón

07 nov. 2026 - 20:11 hrs.

A pocas horas del cierre en el Estadio Nacional, el dúo musical Amigo de Artistas llegó con toda su música al Teatro Teletón para encantar con sus grandes éxitos.

Los músicos nacionales interpretaron un mix de sus canciones más queridas como "Amor Fugaz", "Le hace falta un beso" y "Puñaladas".

Todos los presentes se levantaron de sus asientos para disfrutar de la cumbia romántica de Amigo de Artista e incluso se unió un robot a bailar con ellos.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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