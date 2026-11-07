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¡Nada lo detiene! La pasión por la música transformó a Agustín Burgos en DJ y locutor radial

  • Por Sebastián Paillafil

Este sábado 7 de noviembre conocimos la historia de Agustín Burgos, joven de La Unión que sufre parálisis cerebral. A los 2 años llegó a Teletón y hoy, a sus 20 años, ha logrado cumplir sueños gracias a su apoyo.

A sus tres años recibió su primera mesa de DJ. Fue en ese momento en que la música se convirtió en una verdadera pasión. En la actualidad, acompaña a su padre en la mesa y locución de la radio local.

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Y esta tarde, en Teatro Teletón, cumplió su sueño al presentarse como DJ y poner a bailar al público, mezclando cumbias, rancheras y reggaeton.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

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¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

  • Nombre: Fundación Teletón.
  • RUT: 71.238.300-3.
  • Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
  • Email: miaporte@teleton.cl.

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