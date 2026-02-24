¡Los fans ya los esperan! Jesse & Joy se presentan hoy en la Quinta Vergara

24 feb. 2026 - 16:55 hrs.

Ya vivimos el pulso de la tercera noche de Festival de Viña del Mar donde habrá espacio para todos los gustos. La música romántica se tomará el escenario con Jesse & Joy que prometen volver a encantar a los chilenos con su show.

Los hermanos Huerta regresan en su tercera participación, con nuevos hits que se han vuelto parte de la banda sonora de muchas personas a lo largo de los años.

¿Regalará entradas Jesse al público?

Una de las tradiciones de Jesse es ir a infiltrarse entre el público asistente de sus espectáculos para sorprenderlos y regalarles tickets que sean más adelante. ¿Lo hará hoy en Chile?

Jesse (Jesse & Joy), Con Gusto a Viña

El cantante y guitarrista comentó que no podía descartar ni afirmar esa situación ya que podría perderse la sorpresa.

Con una fanaticada fiel, muchas canciones conocidas y siendo casi chilenos, Jesse & Joy promete una noche llena de recuerdos y por sobre todo, amor.

