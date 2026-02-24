¡Los fans ya los esperan! Jesse & Joy se presentan hoy en la Quinta Vergara
Ya vivimos el pulso de la tercera noche de Festival de Viña del Mar donde habrá espacio para todos los gustos. La música romántica se tomará el escenario con Jesse & Joy que prometen volver a encantar a los chilenos con su show.
Los hermanos Huerta regresan en su tercera participación, con nuevos hits que se han vuelto parte de la banda sonora de muchas personas a lo largo de los años.
¿Regalará entradas Jesse al público?
Una de las tradiciones de Jesse es ir a infiltrarse entre el público asistente de sus espectáculos para sorprenderlos y regalarles tickets que sean más adelante. ¿Lo hará hoy en Chile?
El cantante y guitarrista comentó que no podía descartar ni afirmar esa situación ya que podría perderse la sorpresa.
Con una fanaticada fiel, muchas canciones conocidas y siendo casi chilenos, Jesse & Joy promete una noche llena de recuerdos y por sobre todo, amor.
