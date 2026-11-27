27 nov. 2026 - 16:00 hrs.

Damas Gratis es una de las agrupaciones confirmadas para formar parte de la parrilla del Festival de Viña del Mar 2027.

Originaria de Buenos Aires, la banda argentina de cumbia debutará en el escenario de la Quinta Vergara el sábado 27 de febrero, jornada en la que estará a cargo de cerrar esta edición del certamen viñamarino.

El anuncio de Pablo Lescano, vocalista de Damas Gratis

Tras la confirmación, Pablo Lescano, vocalista de Damas Gratis, compartió un video en el que se refirió a la próxima presentación de la agrupación en el Festival de Viña.

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"Hola, gente, ¿cómo están? Acá quien habla, Pablito Lescano, vocalista de Damas Gratis, y tengo un notición para darles. Es un orgullo, un placer, un honor anunciar que Damas Gratis va a estar tocando en vivo en el festival más grande de Latinoamérica", comenzó diciendo.

"Sí, estamos hablando de Viña del Mar, 2027, Damas Gratis va a tocar. Los esperamos a todos con cumbia y de la mejor", cerró.

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