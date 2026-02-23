Cantó "Debí tirar más fotos": Stefan Kramer la rompió imitando a Bad Bunny en el Festival de Viña 2026
Este domingo 22 de febrero se presentó Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026 y se lució con una rutina llena de imitaciones a artistas internacionales.
Uno de los cantantes que imitó el humorista fue Bad Bunny e increíblemente, cantó igual que el artista, pero poniéndole sus toques de humor y riéndose de la poca modulación que tiene en algunas ocasiones.
No solo hubo interpretación vocal, pues el comediante también comenzó a bailar, ganándose un aplauso cerrado de todo el público.Ir a la siguiente nota
