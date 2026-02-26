Asskha Sumathra desata risas en Viña 2026 con broma sobre Sammis Reyes: "Que nos haga guaguas a todas"

26 feb. 2026 - 00:45 hrs.

La Quinta Vergara continúa riendo con el enérgico repertorio humorístico de Asskha Sumathra, quien no ha dejado de sacar risas al público durante esta cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026.

Entre los momentos más comentados de su rutina estuvo el dedicado a Sammis Reyes y Emilia Dides, sobre quienes la comediante centró parte de sus bromas. En un instante, Asskha dirigió todos los focos hacia Reyes y le lanzó un mensaje que provocó una ola de risas en el anfiteatro.

"Qué maravilloso, ¿no? Sobre todo a la pareja de la Emilia, que nos haga guaguas a todas", remató, generando carcajadas en toda la Quinta.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña