¿Irán a comer juntos? La respuesta de Matteo Bocelli a osada invitación de Asskha Sumathra en Viña 2026

26 feb. 2026 - 01:02 hrs.

Asskha Sumathra fue la encargada del humor en la cuarta noche del Festival de Viña 2026.

La ganadora de Coliseo debutó en el escenario de la Quinta Vergara, logrando conquistar al público desde los primeros minutos de su presentación.

La invitación de Asskha Sumathra a Matteo Bocelli

En medio de su rutina, la comediante aprovechó la presencia de Matteo Bocelli para lanzar una serie de bromas de doble sentido, incluso intentando hablar en italiano para sumarle más humor al momento.

Fue en ese contexto cuando la humorista invitó al cantante a salir a comer, generando expectación en la Quinta Vergara.

