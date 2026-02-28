Presentado por: Entel

Con la historia de la "hermana Nancy": Pastor Rocha desató carcajadas en la Quinta Vergara

  • Por Fernanda Vielma

La última noche del Festival de Viña 2026 tuvo en el humor a Pastor Rocha, quien hizo reír a la Quinta Vergara con chistes bastante particulares.

El comediante entregó detalles sobre su religión y aseguró que, para que una iglesia tuviera éxito, tenía que tener una hermana llamada Nancy, la cual era bastante particular a la hora de escuchar la prédica musical: "La va a identificar porque en medio de esa música va a estar girando, una vieja que gira de una manera, le dicen la hermana tagadá, la hermana beyblade".

Tras lo anterior, el artista reveló un dato que hizo estallar a los presentes: "¿Sabes cómo se llama mi mamá? Nancy". 

