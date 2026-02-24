"Conoce cómo hacer su oficio": Mauricio Jürgensen detalla cómo Rodrigo Villegas triunfó otra vez en la Quinta

24 feb. 2026 - 09:30 hrs.

Rodrigo Villegas bajó triunfante del Festival de Viña del Mar con una presentación que fue efectiva en hacer reír al Monstruo.

El periodista Mauricio Jürgensen analizó el show del comediante en Meganoticias, luego de su tercer paso en el certamen y con el precedente de Stefan Kramer que generó opiniones divididas la primera noche.

Sandía calada y en tiempo acotado

"No innovó necesariamente, no había sido tan fresco, porque uno podría decirle 'oye, esto no es muy distinto a lo que mostraste las dos veces anteriores', pero en el contexto, días después de Kramer, yo creo que a él le sirvió", comenzó.

"Todos sentían algo, que es lo esencial cuando tú te paras a salir del escenario de la Quinta Vergara, que es hacer reír, (...) que sea chistoso. Hubo, efectivamente, mucho de eso en una rutina que duró 50 minutos que también bajó el tiempo a lo de Kramer, que duró una hora y media".

La rapidez en hacer reír fue importante para ganarse al público que seguía nostálgico de Pet Shop Boys.

"Hay muchos muy buenos comediantes que han naufragado en Viña del Mar, siendo muy buenos comediantes, porque se demoran en el primer chiste. Acá, Villegas la tenía muy clara, dos cucharadas y a la papa. (...) Ha estado tres veces en Viña y tres veces le ha ido tan también, significa que mérito tiene claramente y que conoce cómo hacer de su oficio algo que sea exitoso para el público que le toque".

