"Solo muere quien se olvida": Seguidor de Jesse & Joy emocionó con foto de su perro en "Un besito más" en Viña
Un emotivo momento se vivió anoche en el Festival de Viña del Mar cuando los mexicanos de Jesse & Joy recordaron que en su último paso por el certamen en 2018, su padre había fallecido recién.
Tras contar el triste momento, Joy Huerta no pudo contener las lágrimas y le dedicó sentidas palabras a su papá y también a su hermano, momento en que le comunicó al público que le dedicaría una canción y que todos podían pensar en sus seres queridos para cantársela.
La emoción de la Quinta Vergara
Ya en los primeros acordes de "Un Besito Más" se vio a un público muy emocionado, incluso hasta las lágrimas, recordando a todos quienes ya no están.
En ese momento, la cámara enfocó a un hombre que sostenía la foto de un perrito. Más tarde, en la cuenta de Instagram @perrolimon subieron el momento comentando que hace poco tiempo perdieron a su amado peludo.
"Hola, amigos, me vieron en @elfestivaldevina? Solo muere quien se olvida y yo jamás seré olvidado", decía el post donde cientos de personas comentaron que lloraron al ver el momento.
