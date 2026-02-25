'Solo muere quien se olvida': Seguidor de Jesse & Joy emocionó con foto de su perro en 'Un besito más' en Viña

25 feb. 2026 - 19:40 hrs.

Un emotivo momento se vivió anoche en el Festival de Viña del Mar cuando los mexicanos de Jesse & Joy recordaron que en su último paso por el certamen en 2018, su padre había fallecido recién.

Tras contar el triste momento, Joy Huerta no pudo contener las lágrimas y le dedicó sentidas palabras a su papá y también a su hermano, momento en que le comunicó al público que le dedicaría una canción y que todos podían pensar en sus seres queridos para cantársela.

La emoción de la Quinta Vergara

Ya en los primeros acordes de "Un Besito Más" se vio a un público muy emocionado, incluso hasta las lágrimas, recordando a todos quienes ya no están.

@perrolimon

En ese momento, la cámara enfocó a un hombre que sostenía la foto de un perrito. Más tarde, en la cuenta de Instagram @perrolimon subieron el momento comentando que hace poco tiempo perdieron a su amado peludo.

"Hola, amigos, me vieron en @elfestivaldevina? Solo muere quien se olvida y yo jamás seré olvidado", decía el post donde cientos de personas comentaron que lloraron al ver el momento.

