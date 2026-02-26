"No puedo adelantar más": Director del Festival de Viña anticipa "algo especial" para la quinta noche

26 feb. 2026 - 19:53 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Viña, el director del Festival de Viña, Juan Pablo González lanzó una interesante declaración con respecto a lo que pasará en la quinta noche.

Todo nació a raíz de que Raquel Argandoña le preguntó si ellos asumían el haberse equivocado al no haber dejado que Asskha Sumathra se despidiera luego de su show y él estuvo completamente de acuerdo: "Absolutamente, eso es parte del error que reconocemos, de apurar".

En esa línea, es que el directivo realizó una revelación que dejó a varios intrigados: "Hay algo de eso, de lo que queremos hacer y dar un espacio, para sorprender tal vez esta noche con algo especial, no puedo adelantar más".

