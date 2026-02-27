"Nos desordenamos": Así fue el alocado encuentro entre Piare con Pe y Asskha Sumathra previo a Viña

27 feb. 2026 - 08:30 hrs.

A horas de presentarse en el Festival de Viña del Mar, Piare con Pe recibió una visita en su habitación de hotel de otra triunfadora del humor: Asskha Sumathra.

La transformista, que estuvo la noche del miércoles en la Quinta Vergara, le quiso dar ánimos y sorprendió a la standupera.

En un video en sus stories de Instagram, Piare con Pe registró el momento. "¡Mira quién llegó!", dijo mientras recibía un abrazo de Asskha.

"Mi guagüita. Flacas a la fuerza. Oye, te va a ir la raja", afirmó con razón Sumathra porque su colega se llevó la Gaviota de Plata y Oro con una rutina rápida y que logró conectar con el público.

Además, le llevó una flor de papel de regalo y con su particular estilo de humor, comentó: "Te di mi flor, ya no soy mujer. Te amo".

El video terminó con ambas artistas cantando a todo pulmón "Pal Cruce" de Falo con el mensaje "nos desordenamos. Asskha Sumathra, la amo mucho".

