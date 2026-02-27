"Hoy es tu...": El especial mensaje que le dedicó Young Cister a Pablo Chill-E antes de su show en Viña 2026
Este viernes 27 de febrero será un día que marcará la carrera de Pablo Chill-E, pues se presentará por primera vez en el Festival de Viña.
El artista compartirá jornada con dos colegas que se mueven en el mismo ambiente musical, Paulo Londra y Milo J.
Sus fanáticos están expectantes ante el show que podría realizar el artista en la Quinta Vergara y se espera que sea completamente histórico.
Las palabras de Young Cister a Pablo Chill-E
Todos los artistas urbanos están atentos a la participación que realizará Pablo Chill-E en el Festival de Viña 2026 y Young Cister quiso dedicarle un mensaje.
"Shishiboss day, hoy es tu día, hermano", escribió el artista en sus historias de Instagram, junto a una fotografía donde salen ambos en un viaje al extranjero.
¿Será que el artista invitará a su colega a subir al escenario más importante de Latinoamérica?
