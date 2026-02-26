Ke Personajes hace vibrar a la Quinta con "Otro día más sin verte" de Jon Secada en Viña 2026

26 feb. 2026 - 02:08 hrs.

La cumbia argentina llegó con toda su energía al escenario de la Quinta Vergara de la mano de Ke Personajes, quienes hicieron cantar a todo el público con parte de sus mayores éxitos, consolidando la destacada posición que han logrado dentro de la música latinoamericana.

La audiencia no solo acompañó cada tema, sino que estalló aún más cuando la banda liderada por Emanuel Noir interpretó un cover de “Otro día más sin verte”, clásico del cantautor cubanoestadounidense Jon Secada.

El momento generó una fuerte conexión con la Quinta Vergara, que coreó masivamente la canción.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña