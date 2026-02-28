Con Harry Nach y recordando a Galee Galee: Pablo Chill-E canta "Big Cut" en Viña 2026

28 feb. 2026 - 02:08 hrs.

Pablo Chill-E fue uno de los grandes protagonistas de la última noche del Festival de Viña 2026.

El cantante urbano concretó su esperado debut en el escenario de la Quinta Vergara, donde encendió al público interpretando sus mayores éxitos y demostrando su conexión con la audiencia.

Pablo Chill-E canta "Big Cut" en Viña 2026

En medio de su show, Pablo Chill-E interpretó "Big Cut", uno de sus temas más reconocidos, instancia en la que dedicó un especial recuerdo a su amigo fallecido Galee Galee, quien también forma parte de la canción.

El momento se volvió aún más potente cuando apareció en escena Harry Nach, con quien compartió el escenario para interpretar el tema, dejando uno de los pasajes más emotivos y enérgicos de la noche.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

