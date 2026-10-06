Chile vs. México: Los únicos tres jugadores de La Roja que se repiten respecto al último enfrentamiento

06 oct. 2026 - 11:30 hrs.

Este martes 6 de octubre, a las 23:00 horas, la Selección Chilena se enfrenta a México en su último amistoso de la gira por Norteamérica. El partido se disputa en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, en California.

El elenco comandado de manera interina por Nicolás Córdova llega golpeado tras sus últimas dos derrotas ante Canadá y Estados Unidos. Por lo mismo, La Roja buscará reencontrarse con el triunfo.

Al frente tendrá un elenco conocido, que históricamente ha sido un rival complicado: en 32 duelos Clase A, el Equipo de Todos registra 12 victorias, cinco empates y 15 derrotas.

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El último antecedente fue un empate 2-2. Por la fecha FIFA de diciembre de 2021, La Roja y México jugaron en la ciudad de Austin, Texas. En ese entonces, el combinado dirigido por Martín Lasarte igualó gracias a los goles de Iván Morales y Pablo Parra, mientras que para los aztecas anotaron Santiago Giménez y Jordan Silva.

Los tres jugadores que se "repiten el plato" ante México

De aquel último encuentro son pocos los jugadores que vuelven a aparecer en la convocatoria chilena, lo que refleja la renovación que lleva adelante el cuerpo técnico liderado por Córdova.

Considerando ambas nóminas, solo Gabriel Suazo, Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro se "repiten el plato".

Otros dos jugadores que estuvieron presentes aquella noche en Austin fueron Benjamín Kuscevic y Marcelino Núñez. Sin embargo, ninguno estará disponible para este nuevo duelo: el defensor fue desconvocado por una molestia física, mientras que el volante fue liberado por motivos personales.

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Chile vs México: A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso

El partido entre Chile y México de HOY martes 6 de octubre, programado a las 23:00 horas, será transmitido en vivo por la señal principal de Mega y estará disponible a través de MegaGO. En esta ocasión, la cobertura de Mega contará con Claudio Palma, Iván Zamorano y Rodrigo Sepúlveda, además de Camila Romero desde el estadio.

Mientras que en Mega 2 podrás disfrutar de una transmisión que incorpora la Lengua de Señas Chilena, reafirmando el compromiso de llevar el fútbol a una audiencia cada vez más amplia.

En tanto, el "React de La Roja" estará a cargo de Arturo Vidal, a través del canal de YouTube Mega.

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