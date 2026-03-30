¿Cuándo es el cambio de hora?

30 mar. 2026 - 16:30 hrs.

Abril está a la vuelta de la esquina y las temperaturas empiezan a bajar lentamente, a lo que se suma que cada vez es más notorio que el amanecer ocurre más tarde y el sol se esconde más temprano por las tardes.

Este conjunto de situaciones son un signo inequívoco que el cambio de hora en Chile está pronto a suceder, con el claro objetivo de privilegiar la luz natural.

En esta ocasión, pasaremos al horario de invierno, uno que siempre genera debate en la población por todo lo que eso significa.

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¿Cuándo se cambia la hora en Chile?

El cambio de hora es este sábado 4 de abril, donde al llegar a las 00:00 horas, es decir, cuando empiece el domingo, se deberá atrasar el reloj en 60 minutos, para volver a las 23:00 horas del sábado.

Por su parte, en Chile insular (Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez), los relojes también se deberán retrasar una hora, pero a las 22:00 horas del sábado.

La modificación abarca gran parte del territorio nacional, a excepción de las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena, en donde se mantendrá el horario vigente.

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