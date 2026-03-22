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Programación de Mega para este lunes 23 de marzo: A esta hora se emitirá El Jardín de Olivia
Este lunes 23 de marzo, no te pierdas impactantes capítulos de las teleseries de Mega y una nueva edición de El Internado.
En El Jardín de Olivia, un salto en el tiempo mostrará inesperadas nuevas uniones entre los personajes.
Mientras que en el bloque nocturno, se vienen nuevas entregas de Aguas de Oro y Reunión de Superados, sumado a un nuevo capítulo de El Internado.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este lunes 23 de marzo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play Verano: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:40 horas.
- Reunión de Superados: 22:25 horas.
- El Internado: 23:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.