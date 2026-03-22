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Programación de Mega para este lunes 23 de marzo: A esta hora se emitirá El Jardín de Olivia Mega

Programación de Mega para este lunes 23 de marzo: A esta hora se emitirá El Jardín de Olivia

  • Por Mega

Este lunes 23 de marzo, no te pierdas impactantes capítulos de las teleseries de Mega y una nueva edición de El Internado.

En El Jardín de Olivia, un salto en el tiempo mostrará inesperadas nuevas uniones entre los personajes.

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Mientras que en el bloque nocturno, se vienen nuevas entregas de Aguas de Oro y Reunión de Superados, sumado a un nuevo capítulo de El Internado.

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¿Cómo es la programación de Mega este lunes 23 de marzo?

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