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Programación de Mega para este miércoles 25 de marzo: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?
¡Atención, fanáticos! Mega emitirá este miércoles 25 de marzo nuevos capítulos de tus teleseries favoritas.
En El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) no dará más de la rabia contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) y buscará tomar la justicia por sus manos.
La noche continuará con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, que seguirán desarrollando sus principales conflictos, para luego cerrar la jornada con un imperdible capítulo de El Internado, donde las tensiones dentro del encierro prometen seguir aumentando.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 25 de marzo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play Verano: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:40 horas.
- Reunión de Superados: 22:25 horas.
- El Internado: 23:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
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