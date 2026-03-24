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Programación de Mega para este miércoles 25 de marzo: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados? mega

Programación de Mega para este miércoles 25 de marzo: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?

  • Por Mega

¡Atención, fanáticos! Mega emitirá este miércoles 25 de marzo nuevos capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de OliviaOmar (César Sepúlveda) no dará más de la rabia contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) y buscará tomar la justicia por sus manos.

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La noche continuará con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, que seguirán desarrollando sus principales conflictos, para luego cerrar la jornada con un imperdible capítulo de El Internado, donde las tensiones dentro del encierro prometen seguir aumentando.

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¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 25 de marzo?

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