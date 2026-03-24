Programación de Mega para este miércoles 25 de marzo: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?

24 mar. 2026 - 21:30 hrs.

¡Atención, fanáticos! Mega emitirá este miércoles 25 de marzo nuevos capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) no dará más de la rabia contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) y buscará tomar la justicia por sus manos.

1 Omar apuntará con un arma a Luis Emilio buscando venganza por Vanessa en el capítulo 260 de EJDO 2 El Jardín de Olivia - Capítulo 259: Vanessa es víctima de Luis Emilio 3 Bastián tendrá un incómodo reencuentro con Jessica en el capítulo 260 de El Jardín de Olivia 4 "No puedo dar vuelta la página": Diana confiesa que aún sigue amando a Clemente en El Jardín de Olivia 5 El Jardín de Olivia - Capítulo 258: Dos años lo cambian todo Lo más visto de El Jardín de Olivia

La noche continuará con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, que seguirán desarrollando sus principales conflictos, para luego cerrar la jornada con un imperdible capítulo de El Internado, donde las tensiones dentro del encierro prometen seguir aumentando.

¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 25 de marzo?

Todo sobre Programación