Programación de Mega para este jueves 26 de marzo: Conoce el horario de El Jardín de Olivia

25 mar. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 26 de marzo, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) querrá contar toda la verdad de Luis Emilio a Clemente (Pipo Gormaz).

Y la franja nocturna tendrá nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.

¿Cómo es la programación de Mega este jueves 26 de marzo?

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