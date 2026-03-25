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Programación de Mega para este jueves 26 de marzo: Conoce el horario de El Jardín de Olivia mega

Programación de Mega para este jueves 26 de marzo: Conoce el horario de El Jardín de Olivia

  • Por Mega

Este jueves 26 de marzo, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de OliviaOmar (César Sepúlveda) querrá contar toda la verdad de Luis EmilioClemente (Pipo Gormaz).

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Y la franja nocturna tendrá nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.

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¿Cómo es la programación de Mega este jueves 26 de marzo?

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