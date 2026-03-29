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Programación de Mega para este lunes 30 de marzo: Revisa el horario de El Jardín de Olivia mega

Programación de Mega para este lunes 30 de marzo: Revisa el horario de El Jardín de Olivia

  • Por Mega

Este lunes 30 de marzo, Mega emitirá capítulos clave de sus teleseries, marcando giros importantes en sus historias.

En El Jardín de OliviaJessica (Ignacia Sepúlveda) estará escuchando un audio que le envió Bastián (Alonso Quintero). Precisamente, el menor de los Walker estará muy preocupado por su expareja e intentará contactarse con ella por todos los medios posibles. 

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En tanto, en el bloque nocturno, la señal apostará por intensos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, además de un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos seguirán escalando dentro del encierro.

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¿Cómo es la programación de Mega este lunes 30 de marzo?

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