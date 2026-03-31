Programación de Mega para este martes 1 de abril: ¿A qué hora se emitirá Aguas de Oro?

31 mar. 2026 - 21:30 hrs.

Este miércoles 1 de abril Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se reencontrará de forma inesperada con Jessica (Ignacia Sepúlveda).

Y la franja nocturna tendrá nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.

¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 1 de abril?

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