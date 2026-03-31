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Programación de Mega para este martes 1 de abril: ¿A qué hora se emitirá Aguas de Oro? mega

Programación de Mega para este martes 1 de abril: ¿A qué hora se emitirá Aguas de Oro?

  • Por Mega

Este miércoles 1 de abril Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de OliviaLuis Emilio (Alejandro Trejo) se reencontrará de forma inesperada con Jessica (Ignacia Sepúlveda). 

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Y la franja nocturna tendrá nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.

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¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 1 de abril?

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