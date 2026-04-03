Programación de Mega para este sábado 4 de abril: ¿A qué hora se emitirá Detrás de la Quinta?

03 abr. 2026 - 21:30 hrs.

Mega prepara un fin de semana lleno de panoramas para todos los gustos, con una programación que combina información, cultura y entretención.

Tras la actualización informativa con Meganoticias Actualiza, la señal dará paso a una tarde enfocada en los viajes y las tradiciones, con espacios como Viajando Ando, Nuestras Fiestas y Acceso a lo nuestro.

En tanto, durante la noche, llegará un nuevo capítulo de Detrás de la Quinta, donde podrás revivir los momentos más destacados de la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026.

¿Cómo es la programación de Mega este sábado 4 de abril?

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