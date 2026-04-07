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Programación de Mega para este miércoles 8 de abril: ¿A qué hora se emite El Jardín de Olivia? MEGA

Programación de Mega para este miércoles 8 de abril: ¿A qué hora se emite El Jardín de Olivia?

  • Por Matías Rivera

Este miércoles 8 de abril, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de OliviaVanessa (Begoña Basauri) descubrirá con horror que su mayor miedo se cumplió: Omar (César Sepúlveda) no lo logró y sucumbió en las garras de Luis Emilio (Alejandro Trejo). 

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Y la franja nocturna tendrá nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.

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¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 8 de abril?

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