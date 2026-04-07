Programación de Mega para este miércoles 8 de abril: ¿A qué hora se emite El Jardín de Olivia?

07 abr. 2026 - 21:30 hrs.

Este miércoles 8 de abril, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) descubrirá con horror que su mayor miedo se cumplió: Omar (César Sepúlveda) no lo logró y sucumbió en las garras de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Y la franja nocturna tendrá nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.

¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 8 de abril?

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