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Programación de Mega para este miércoles 8 de abril: ¿A qué hora se emite El Jardín de Olivia?
Este miércoles 8 de abril, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.
En El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) descubrirá con horror que su mayor miedo se cumplió: Omar (César Sepúlveda) no lo logró y sucumbió en las garras de Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Y la franja nocturna tendrá nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 8 de abril?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play Verano: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:40 horas.
- Reunión de Superados: 22:25 horas.
- El Internado: 23:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
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