Programación de Mega para este domingo 12 de abril: Conoce el horario de Atrapados 133

11 abr. 2026 - 21:30 hrs.

Mega apostará este domingo 12 de abril por una jornada pensada para acompañar a toda la familia, combinando panoramas, gastronomía y contingencia en una misma propuesta televisiva.

Durante la tarde, la señal invitará a recorrer distintos rincones del país con De Paseo, además de descubrir datos imperdibles para comer junto a Otakin en Picada.

Ya en horario estelar, tras Meganoticias Prime, será el turno de una nueva edición de Atrapados 133. El espacio, conducido por Lucho Ugalde, mostrará en detalle la riesgosa labor de Carabineros en su lucha contra la delincuencia a lo largo del país.

¿Cómo es la programación de Mega este domingo 12 de abril?

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